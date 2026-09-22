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CapaEconomiaMercado Financeiro

Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 12:14

Commodities e cautela eleitoral e em NY impedem Ibovespa de subir

Às 11h33min, petróleo diminuía a queda para 1% petróleo após fontes iranianas negarem negociações com EUA

Às 11h33min, petróleo diminuía a queda para 1% petróleo após fontes iranianas negarem negociações com EUA

ARTE/JC
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Agências
A desvalorização do petróleo e do minério de ferro impede o Ibovespa de acompanhar o viés positivo da maioria dos índices das bolsas europeias na manhã desta terça-feira (22). Em Nova York, só o Nasdaq avança. Além disso, é insuficiente para empolgar o principal indicador da B3 a leitura de analistas da ata do Comitê de Política Monetária (Copom) de que, no geral, reforçou a continuidade do ciclo de queda da Selic. O Índice Bovespa abriu em queda e segue operando perto da mínima intradiária.

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