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Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 09:40

Copom vê atividade econômica mais fraca sob efeito de juros altos e queda da inflação

Apesar dos juros altos, Selic está em rota de queda com cinco cortes consecutivos

Apesar dos juros altos, Selic está em rota de queda com cinco cortes consecutivos

Imagem gerada por IA
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Agências
O Comitê de Política Monetária (Copom) disse ver perda de força da atividade econômica sob efeito de juros altos e queda da inflação, mostra ata divulgada pelo Banco Central nesta terça-feira (22). "A leitura mais recente do PIB [Produto Interno Bruto], referente ao segundo trimestre de 2026, confirmou a desaceleração apontada por outros indicadores e revelou que o movimento foi mais intenso nas atividades econômicas e nos componentes da demanda mais sensíveis ao ciclo econômico", disse.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o PIB desacelerou no Brasil no segundo trimestre, com avanço de 0,5% na comparação com os três meses imediatamente anteriores. O recuo da taxa que mede o consumo das famílias puxou o indicador para baixo. O resultado veio após alta de 1,1% no primeiro trimestre.

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