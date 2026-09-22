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CapaEconomiaVitivinicultura

Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 18:05

Vinhos naturais resgatam métodos ancestrais e ganham espaço no RS

7ª edição do Vinhos no Vila Flores promoveu degustação de vinhos naturais ao público

7ª edição do Vinhos no Vila Flores promoveu degustação de vinhos naturais ao público

Ricardo Jaeger/Divulgação/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
O consumo sustentável e a busca por produtos menos industrializados são tendências presentes em diferentes segmentos, de alimentos a bebidas. No mundo dos vinhos, não seria diferente. Com consumo em amplo crescimento no Brasil, a produção vitivinícola natural e orgânica tem conquistado paladares e incentivado produtores a ingressarem nesse nicho de mercado.

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