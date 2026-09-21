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CapaEconomiaBolsas De Nova York

Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 17:58

Bolsas de NY fecham em alta com ações ligadas à AI em destaque e alívio do petróleo

O Dow Jones subiu 0,71%, em 52.050,26 pontos; o S&P 500 ganhou 1,49%, nos 7.764,80 pontos; e o Nasdaq teve alta de 2,26%, encerrando em 27.122,09 pontos

O Dow Jones subiu 0,71%, em 52.050,26 pontos; o S&P 500 ganhou 1,49%, nos 7.764,80 pontos; e o Nasdaq teve alta de 2,26%, encerrando em 27.122,09 pontos

Arte/JC
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Agências
As bolsas de Nova York encerraram a sessão em alta nesta segunda-feira (21), com a continuidade da queda do petróleo e o recuo dos juros dos Treasuries, fatores que trouxeram alívio aos mercados e elevaram o apetite por risco.

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