Bolsas de NY fecham em alta com ações ligadas à AI em destaque e alívio do petróleo

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Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 17:58
O Dow Jones subiu 0,71%, em 52.050,26 pontos; o S&P 500 ganhou 1,49%, nos 7.764,80 pontos; e o Nasdaq teve alta de 2,26%, encerrando em 27.122,09 pontosArte/JC