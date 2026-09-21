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CapaEconomiaPetróleo

Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 17:09

Petróleo fecha em queda com otimismo para oferta e negociações

Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para novembro, fechou em queda de 3,40% (US$ 3,53), a US$ 100,34 o barril

Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para novembro, fechou em queda de 3,40% (US$ 3,53), a US$ 100,34 o barril

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Agências
O petróleo fechou em queda forte nesta segunda-feira (21), com o Brent voltando a operar brevemente abaixo dos US$ 100 o barril, em meio ao otimismo do mercado com a retomada dos fluxos pelo oleoduto Leste-Oeste da Arábia Saudita e os esforços para destravar as negociações entre EUA e Irã.

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