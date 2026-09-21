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Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 16:33

Pioneiro na industrialização gaúcha, João Jacob Vontobel morre aos 97 anos

João Jacob Vontobel foi um dos industriais pioneiros do Rio Grande do Sul, tendo atuado por quase oito décadas na fabricação de comidas e bebidas

João Jacob Vontobel foi um dos industriais pioneiros do Rio Grande do Sul, tendo atuado por quase oito décadas na fabricação de comidas e bebidas

TÂNIA MEINERZ/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
O empresário João Jacob Vontobel morreu na tarde de sábado (20) aos 97 anos. Fundador da Vonpar, responsável por marcas como Mu-Mu e Neugebauer e pela produção e distribuição de produtos da Coca-Cola e distribuição da Heineken Brasil. Ele era considerado, pela revista Forbes, o bilionário vivo mais antigo do Brasil.

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