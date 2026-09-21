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Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 15:42

Anac: aviação civil transporta 11,5 milhões de passageiros em agosto, alta de 2,5% em 1 ano

Os mercados doméstico e internacional registraram alta de 2,3% e 3,4%, respectivamente

Os mercados doméstico e internacional registraram alta de 2,3% e 3,4%, respectivamente

TÂNIA MEINERZ/JC
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Agências
A aviação civil brasileira movimentou 11,5 milhões de passageiros em agosto de 2026, um aumento de 2,5% em relação a agosto de 2025, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

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