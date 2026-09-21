Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaMercado Imobiliário

Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 15:27

Novalternativa apresenta em Porto Alegre projeto que propõe novo conceito de bairro integrado na Serra Gaúcha

O encontro será realizado às 19h30, no Foyer do Teatro CIEE, e apresentará aos convidados a concepção, a dimensão e as diferentes frentes que integram o Serra Life

O encontro será realizado às 19h30, no Foyer do Teatro CIEE, e apresentará aos convidados a concepção, a dimensão e as diferentes frentes que integram o Serra Life

Novalternativa/Divulgação/JC
Compartilhe:
JC
JC
A Novalternativa Incorporadora apresenta, no dia 23 de setembro, em Porto Alegre, o Serra Life Première, evento que marca a apresentação do Serra Life, projeto em desenvolvimento em Canela, na Serra Gaúcha, com investimentos iniciais superiores a R$ 300 milhões. Concebido como um novo conceito de bairro planejado, o empreendimento propõe integrar diferentes experiências de moradia, bem-estar, convivência, conhecimento, longevidade e saúde em um mesmo território.

Notícias relacionadas