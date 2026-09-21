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Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 15:13

Índice que mede intenção de investimento da indústria é o menor em 6 anos, diz CNI

É a quarta queda consecutiva do indicador, que está em baixa desde maio

É a quarta queda consecutiva do indicador, que está em baixa desde maio

TÂNIA MEINERZ/JC
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Agências
O índice que mede a intenção de investimento da indústria caiu 1,3 ponto em setembro, de 52,6 pontos para 51,3 pontos, menor valor para o indicador desde agosto de 2020, durante a pandemia de covid-19. O dado consta da Sondagem Industrial, divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta segunda-feira (21).

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