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Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 15:42

PIB dá sinais claros de desaceleração, e Selic deve cair a 13,25% até o fim do ano, diz Bradesco

Atividade econômica desacelera e mercado de trabalho esfria

Atividade econômica desacelera e mercado de trabalho esfria

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
A atividade econômica dá sinais cada vez mais claros de desaceleração, com dados que apontam para o esfriamento do mercado de trabalho e o enfraquecimento do consumo em meio ao elevado comprometimento de renda das famílias, afirma o Bradesco.
Nesse cenário, o Banco Central terá espaço para cortar a Selic, taxa básica de juros, dos atuais 13,75% a 13,25% ao ano até o final de 2026, projeta o banco, que revisou para baixo a expectativa da taxa. A instituição financeira manteve a projeção para a taxa em 11% em 2027.

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