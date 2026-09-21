Mitsubishi Electric Brasil abre escritório no Rio Grande do Sul

De Caxias do Sul

Reconhecido como um dos principais polos metalmecânicos do Brasil, com forte presença nos setores automotivo, de máquinas agrícolas, autopeças e moldes e ferramentarias, Caxias do Sul passa a sediar um escritório da Mitsubishi Electric Brasil, uma das líderes globais em tecnologia, automação industrial e soluções inovadoras para diversos segmentos. A unidade, a quarta da marca no Brasil, chega para reforçar o suporte técnico e o acesso à tecnologia de automação e CNC para as indústrias das regiões da Serra e Metropolitana de Porto Alegre.

O novo espaço funciona como um laboratório de reparo, com uma estrutura de aproximadamente 90m². A escolha reflete a relevância da região para a companhia, dada a concentração de indústrias que demandam soluções de automação e tecnologia CNC no dia a dia da produção. "Caxias do Sul reúne um dos parques industriais mais relevantes do país para o setor metalmecânico, com empresas que atendem desde a indústria automotiva até moldes e ferramentarias. Estar fisicamente mais próximos desses clientes é fundamental para oferecermos um suporte técnico mais ágil e fortalecer a confiança", afirma Roberto Ribeiro Azevedo Marques, gerente geral da divisão de CNC.

O novo escritório tem um showroom dos produtos, e o principal, um laboratório de reparos focados inicialmente em atender os equipamentos da linha CNC, mas também preparado para suportar toda a linha de produtos de automação industrial, incluindo a de robôs industriais. "A unidade representa um novo passo da Mitsubishi Electric Brasil no Rio Grande do Sul. É o início de uma presença mais próxima e constante junto às indústrias da região", complementa Marques.

O escritório ainda tem a demonstração do funcionamento de diversos produtos da divisão de automação industrial, que já atua no Estado por meio de distribuidores e parceiros, atendendo diferentes segmentos de mercado. André Takeo Chimura, gerente geral da divisão, destaca que o escritório representará um suporte importante para continuar obtendo bons resultados e ampliando a carteira de clientes.

De acordo com o presidente da empresa no Brasil, Fabiano Lourenço Ferreira, a estrutura atende a uma demanda do próprio mercado, que carecia de um atendimento mais ágil e rápido, evitando o deslocamento de peças para a unidade de Barueri (SP), até então a única com capacidade para o atendimento. “Alguns optam por serviços de terceiros, que quase sempre usam peças sem procedência, o que pode trazer prejuízos futuros. Agora, temos a condição de garantir um atendimento imediato e próximo”, assinalou.

As tratativas para a instalação do escritório começaram há cerca de um ano e, em março passado, foi definida a localização em Caxias do Sul. O espaço passou por adequações para receber os equipamentos do laboratório e do showroom, além de salas de treinamento, outro serviço oferecido aos clientes. Ferreira estima que o valor investido superou a cifra de R$ 1 milhão.

Marques calcula em mais de 100 o número de clientes da divisão CNC no Estado. No período pós-pandemia, a Serra chegou a representar em torno de 55% da receita da divisão. Nos últimos anos perdeu representatividade, o que a empresa pretende recuperar com o escritório. “Há um ano estamos sentindo um esfriamento no mercado e agosto foi crítico. Acreditamos que este cenário deve se manter até o fim do processo eleitoral, com posterior retomada, possivelmente em padrões muito parecidos com os do pós-pandemia, quando tivemos dificuldades de atender a demanda”, argumentou.

A abertura do escritório também deve contribuir com a estratégia da empresa de sensibilizar o cliente para a prática da visão preventiva dos equipamentos. De acordo com Marques, a vida útil dos componentes gira em torno de seis a sete anos, podendo chegar a 10. “Queremos trabalhar a manutenção preventiva para evitar que um componente danificado possa comprometer os demais, gerando um custo maior de reparo”, frisou. Em um primeiro momento, o escritório não terá um estoque de peças, mas o executivo acredita que será necessário no futuro.

Marques destaca que a oferta de treinamento na região também era demandada, pois os clientes precisavam arcar com despesas dos colaboradores para o deslocamento até Barueri. “Sendo agora local, vamos garantir agilidade e custo bem inferior às empresas”, afirma. Além do treinamento do escritório, será possível atender grupos maiores com o uso de espaço disponível no prédio.

Presente no Brasil desde 1975, a Mitsubishi Electric oferece produtos que vão do alto nível ao chão de fábrica, incluindo softwares de supervisão, sistemas de controle, robótica industrial e colaborativa, além de acionamento e proteção elétrica. Ainda disponibiliza sistemas de ar-condicionado e de visualização, equipamentos automotivos e soluções para transporte. Além da matriz em Barueri e, agora, Caxias do Sul, a companhia tem unidades em Votorantim (SP), e Blumenau (SC).