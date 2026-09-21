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Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 14:11

Governo do RS prepara estudo para propor novo desenho da Malha Sul

Estudo sobre ferrovias foi contratado pelo valor de R$ 5,49 milhões

Estudo sobre ferrovias foi contratado pelo valor de R$ 5,49 milhões

Luís André/Secom/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
Diante das divergências sobre o futuro da Malha Sul Ampliada, o governo gaúcho iniciou nesta segunda-feira (21) um estudo próprio para avaliar alternativas ao modelo de concessão elaborado pela União. O trabalho terá um primeiro diagnóstico até dezembro e deverá analisar desde a infraestrutura ferroviária e os gargalos logísticos até a demanda dos setores produtivos.

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