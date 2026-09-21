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Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 13:29

Temporal afeta operação no Porto de Rio Grande

Equipes técnicas estão fazendo levantamento do prejuízo

Equipes técnicas estão fazendo levantamento do prejuízo

Divulgação Portos RS/JC
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As condições climáticas adversas no Estado neste começo de semana atingiram duramente o Porto de Rio Grande. Em nota, a empresa pública Portos RS, responsável pela gestão do complexo, informa que “desde as primeiras horas desta segunda-feira (21), um levantamento técnico para avaliar os impactos provocados pelo temporal registrado durante esta madrugada”.

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