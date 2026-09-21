Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaIndústria

Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 11:47

BNDES aprova R$ 84,86 milhões para HT Micron desenvolver semicondutores no RS

Aporte impulsiona produção nacional e reduz dependência tecnológica e custos logísticos

Aporte impulsiona produção nacional e reduz dependência tecnológica e custos logísticos

BNDES via Getty Images/Divulgação/JC
Compartilhe:
Agências
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento no valor de R$ 84,86 milhões para apoiar o plano de inovação da HT Micron Semicondutores. São previstos investimentos em pesquisa e modernização do parque fabril, em São Leopoldo, para o desenvolvimento de dispositivos semicondutores. Os recursos são provenientes do Programa BNDES Mais Inovação. As informações são do BNDES.

Notícias relacionadas