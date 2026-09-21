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Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 12:24

RS cria fundo de R$ 102 milhões para ampliar seguros contra desastres climáticos

Na enchente de 2024, os danos patrimoniais em imóveis, negócios, lavouras e veículos somaram R$ 41,3 bilhões

Na enchente de 2024, os danos patrimoniais em imóveis, negócios, lavouras e veículos somaram R$ 41,3 bilhões

Bruno Peres/Agência Brasil/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
Depois de mais uma madrugada marcada por temporais e ventos fortes no Rio Grande do Sul, o governo do Estado apresentou nesta segunda-feira (21), no Palácio Piratini, em Porto Alegre, um mecanismo para ampliar a proteção financeira contra eventos extremos. Com aporte inicial de R$ 102 milhões, o Fundo Gaúcho de Riscos Climáticos pretende estimular a oferta de seguros contra inundações, inicialmente para residências e prédios públicos.

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