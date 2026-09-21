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Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 11:22

INSS paga benefícios de setembro a partir desta quinta-feira

Dinheiro será liberado primeiro para quem recebe até um salário mínimo

Dinheiro será liberado primeiro para quem recebe até um salário mínimo

Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/JC
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Agências
Os aposentados, pensionistas e demais beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começam a receber os pagamentos referentes a setembro nesta quinta-feira (24). O dinheiro será liberado primeiro para quem recebe até um salário mínimo.
A ordem dos depósitos é definida pelo número que aparece no final do benefício, antes do dígito verificador. Assim, quem tem final 1 recebe primeiro, enquanto os pagamentos para essa faixa terminam em 7 de outubro, com os benefícios de final 0.

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