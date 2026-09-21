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Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 11:07

Petróleo despenca mais de 3% e fica perto de cair abaixo de US$ 100

O barril Brent, referência mundial, chegou a despencar 3,5%, a US$ 100,22 (R$ 520,74)

O barril Brent, referência mundial, chegou a despencar 3,5%, a US$ 100,22 (R$ 520,74)

ATTA KENARE/AFP/JC
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Agências
O preço do petróleo estava em queda nesta segunda-feira (21) apesar do confronto entre houthis, grupo do Iêmen aliado do Irã, e as forças da Arábia Saudita ganharem intensidade no fim de semana, e a negociação pela paz entre iranianos e norte-americanos seguirem estagnadas.
O barril Brent, referência mundial, chegou a despencar 3,5%, a US$ 100,22 (R$ 520,74), por volta das 7h30 (horário de Brasília) desta segunda. Na sessão, a cotação chegou a subir 0,91%, a US$ 104,82, na abertura das negociações às 19h de domingo (20), mas passou a cair em seguida. O petróleo WTI (West Texas Intermediate), usado nos EUA, era negociado a US$ 93,08 (R$ 478,94), desvalorização de 3,12%.
A queda ocorreu mesmo com os ataques entre houthis e sauditas no fim de semana. No sábado (19), os arredores do principal aeroporto de Riad, capital da Arábia Saudita, foram atacados e uma densa coluna de fumaça foi vista. Os houthis reivindicaram a autoria da ofensiva.

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