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Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 10:24

Selic no fim de 2026 passa de 13,75% para 13,50%, aponta Focus

Mediana do mercado para a Selic no fim de 2028 continuou em 10,50% pela 12ª semana consecutiva

Mediana do mercado para a Selic no fim de 2028 continuou em 10,50% pela 12ª semana consecutiva

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/JC
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Agências
A mediana do relatório Focus para a taxa Selic no fim de 2026 caiu de 13,75% para 13,50%, depois de seis semanas de estabilidade. Considerando só as 77 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana para a Selic no fim deste ano diminuiu de 13,56% para 13,50%. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 21.

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