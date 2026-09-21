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CapaEconomiaEconomia

Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 09:51

Dólar no fim de 2026 segue em R$ 5,20 pela 14ª semana consecutiva, projeta Focus

Mediana para a cotação da moeda americana no fim de 2027 seguiu em R$ 5,28

Mediana para a cotação da moeda americana no fim de 2027 seguiu em R$ 5,28

Marcello Casal JR/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
A mediana do relatório Focus para a cotação do dólar no fim de 2026 seguiu em R$ 5,20 pela 14ª semana consecutiva, mas considerando apenas as 58 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa intermediária caiu de R$ 5,20 para R$ 5,16.

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