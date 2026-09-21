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CapaEconomiaConjuntura

Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 09:51

Estimativa do Focus para o IPCA 2026 passa para 4,92%, acima do teto da meta de inflação

Estimativa está 0,42 ponto porcentual acima da meta perseguida pelo Banco Central, de 4,50%

Estimativa está 0,42 ponto porcentual acima da meta perseguida pelo Banco Central, de 4,50%

Antonio Cruz/Agência Brasil
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Agências
A mediana do relatório Focus para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2026 subiu de 4,90% para 4,92%, interrompendo uma sequência de três semanas de queda. A estimativa está 0,42 ponto porcentual acima da meta perseguida pelo Banco Central, de 4,50%. Considerando apenas as 91 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana aumentou de 4,95% para 4,97%.

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