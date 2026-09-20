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Publicada em 20 de Setembro de 2026 às 19:02

Feira Vinho no Vila Flores mostra expansão do mercado de vinhos naturais

Vinho no Vila Flores promoveu degustação de mais de 200 rótulos de vinhos naturais e ancestrais, produzidos a partir de cerca de 60 castas

Vinho no Vila Flores promoveu degustação de mais de 200 rótulos de vinhos naturais e ancestrais, produzidos a partir de cerca de 60 castas

Marcelo Curia/Divulgação/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
Entre 6 mil e 8 mil anos atrás, o vinho foi criado pela humanidade. O surgimento dessa bebida antecede até mesmo a escrita. Povos como sumérios, egípcios, gregos e romanos cultivavam a videira e associavam o vinho a rituais religiosos e oferendas aos deuses. Milênios depois, as cepas de uvas e os métodos de produção ancestrais ainda são cultivados. E se tornaram uma tendência de mercado.

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