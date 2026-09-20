Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaConjuntura

Publicada em 20 de Setembro de 2026 às 17:18

Governo vê dívida pública perto de 90% do PIB em 2029 e acima disso se perseguir piso da meta

Segundo projeções, a dívida bruta do governo geral deve subir seis pontos percentuais nos próximos quatro anos

Segundo projeções, a dívida bruta do governo geral deve subir seis pontos percentuais nos próximos quatro anos

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/JC
Compartilhe:
Agências
O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) revisou suas projeções de dívida pública e agora vê o indicador perto dos 90% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2029, ou até acima desse patamar caso o resultado das contas fique no piso inferior da meta fiscal nos próximos anos.
As novas estimativas constam nas informações complementares do projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2027, encaminhadas ao Congresso nesta sexta-feira (18). O documento reúne demonstrativos, planilhas e dados que dão suporte à peça orçamentária.

Notícias relacionadas