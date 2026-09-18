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CapaEconomiaPetróleo

Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 17:42

Petróleo fecha em queda e WTI fica abaixo dos US$ 100 com oferta da Arábia Saudita no radar

Na semana, o Brent perdeu 0,71%, enquanto o WTI para outubro teve alta de 0,25% e o contrato para novembro avançou 0,15%

Na semana, o Brent perdeu 0,71%, enquanto o WTI para outubro teve alta de 0,25% e o contrato para novembro avançou 0,15%

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Agências
O petróleo, operando volátil durante a sessão, fechou em queda pela terceira sessão consecutiva nesta sexta-feira, 18, com investidores monitorando os sinais de oferta da commodity pela Arábia Saudita e novas investidas do Irã contra embarcações no Estreito de Ormuz.

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