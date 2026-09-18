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Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 17:33

Dólar sobe e Bolsa cai com pesquisa Datafolha e cenário fiscal no radar

Por volta das 15h35 (horário de Brasília), as ações de classe B, as mais negociadas, avançavam 0,53%, cotadas a US$ 511,89

Por volta das 15h35 (horário de Brasília), as ações de classe B, as mais negociadas, avançavam 0,53%, cotadas a US$ 511,89

Arte/JC
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Agências
O dólar está em alta nesta sexta-feira (18), com investidores repercutindo a nova pesquisa Datafolha, que mostra a intenção de voto por segmentos do eleitorado. Entre os eleitores de 16 a 24 anos, o presidente Lula (PT) tem 39% das intenções de voto no primeiro turno, ante 29% do senador Flávio Bolsonaro (PL).
Às 15h21, a moeda norte-americana registrava alta de 0,15%, cotada a R$ 5,147. No mesmo horário, o Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, caía 0,46%, aos 185.120 pontos.
A diferença entre os candidatos configura empate técnico nessa faixa etária, uma vez que a margem de erro é de seis pontos percentuais para mais ou para menos. Na pesquisa anterior, divulgada na sexta-feira (11), Lula tinha 36%, enquanto Flávio Bolsonaro somava 34%.

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