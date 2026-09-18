Bitcoin sobe 6% e retoma cotação de US$ 81 mil

O Bitcoin operou em alta de quase 6% nesta sexta-feira (18), retomando o nível de US$ 81 mil em uma semana marcada por choques relevantes para o ativo, a alta de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e o fracasso do CLARITY Act no Senado. Por sua vez, desde a rejeição do projeto, surgiram respostas institucionais nos Estados Unidos que ajudaram a reduzir parte da incerteza regulatória.
Por volta das 16h20min (em Brasília), o Bitcoin operava em alta de 5,93%, a US$ 81.150,00, enquanto o Ethereum subia 7,18%, a US$ 2.629,20 de acordo com a plataforma Binance.
"Apenas dois dias após o CLARITY não avançar, a agência anunciou uma Innovation Exemption válida por cinco anos, permitindo, sob condições específicas, a negociação on-chain de ações americanas tokenizadas em plataformas próprias para esse mercado. Na prática, isso acelera a integração entre blockchain e mercado financeiro tradicional. O ponto de atenção é que se trata de uma medida temporária da SEC, e não de uma lei permanente aprovada pelo Congresso", aponta Pedro Fontes, analista de research do Mercado Bitcoin.
A Comissão de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes aprovou por 28 votos a 21 o avanço do American Reserve Modernization Act, projeto que busca transformar a Reserva Estratégica de Bitcoin dos EUA em política federal e impedir, em geral, a venda dos bitcoins destinados à reserva por pelo menos 20 anos. "O projeto ainda precisa passar por outras etapas legislativas, mas mostra que a agenda institucional de bitcoin continua avançando mesmo após a derrota do CLARITY", pontua Fontes.
"O mercado perdeu a durabilidade regulatória que o CLARITY poderia oferecer, mas ganhou respostas rápidas da SEC e um novo avanço político para a reserva estratégica de bitcoin. Somado à limpeza de vendedores de curto prazo perto dos US$ 75 mil, esse conjunto ajuda a explicar por que o bitcoin conseguiu absorver uma semana difícil e voltar acima dos US$ 80 mil", conclui.