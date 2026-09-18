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Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 15:42

Redução de R$ 11,5 bi em gasto com Previdência abriu caminho para reajuste do Bolsa Família, diz governo

Reajuste corrige os benefícios em 15,04% e acrescentará R$ 5,8 bilhões às despesas previstas para este ano

Reajuste corrige os benefícios em 15,04% e acrescentará R$ 5,8 bilhões às despesas previstas para este ano

José Cruz/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
O governo defende que a redução de R$ 11,5 bilhões na estimativa de gastos com benefícios previdenciários neste ano abriu caminho para a concessão do reajuste do Bolsa Família, anunciado nesta quinta-feira (17) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a 17 dias do primeiro turno das eleições 2026.
O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, afirma à Folha de S.Paulo que o valor foi sinalizado nos últimos dias pelo Ministério da Previdência Social, no âmbito dos preparativos para o relatório de avaliação de receitas e despesas do quarto bimestre, que será divulgado no próximo dia 24.

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