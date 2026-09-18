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Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 15:17

'O tempo sempre vence', diz Warren Buffett em carta de despedida a acionistas da Berkshire; veja íntegra

Filho Howard Buffett assumirá presidência do conselho na transição

Filho Howard Buffett assumirá presidência do conselho na transição

JOHANNES EISELE/AFP/JC
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Agências
Warren Buffett oficializou nesta sexta-feira (18) que deixará a presidência do conselho de administração da Berkshire Hathaway, cargo que ocupava desde 1970. Em carta a acionistas, o megainvestidor elogiou seu filho Howard, que assumirá o posto, e disse estar "mais confiante do que nunca" em relação ao futuro do conglomerado.
"O tempo sempre vence. No entanto, ele tem sido generoso comigo. Deu-me a oportunidade de ver a Berkshire chegar a um ponto em que estou mais confiante do que nunca quanto ao futuro", afirmou.
O empresário assumiu o controle acionário da Berkshire Hathaway em 1965, e desde 1970 era o presidente do conselho da empresa. Agora, o cargo passará para Howard Buffett, um dos filhos do bilionário, que é conselheiro da companhia há 33 anos.

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