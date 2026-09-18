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Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 15:13

Pacote de Lula em ano eleitoral já mobiliza quase R$ 200 bilhões em bondades

Governo aposta em ações econômicas impactantes, mas nega caráter eleitoral

Governo aposta em ações econômicas impactantes, mas nega caráter eleitoral

EVARISTO SA
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Agências
Com o reajuste do Bolsa Família e as recentes medidas para conter o preço dos combustíveis, o pacote de "bondades" do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o ano eleitoral já chega a quase R$ 200 bilhões em recursos mobilizados.
Em maio, segundo cálculo da reportagem com base em informações do governo e auxílio de especialistas, o pacote até então de 11 medidas envolvia recursos na ordem de R$ 144 bilhões. Ao final de junho, antes do defeso eleitoral, o montante chegou a R$ 180 bilhões, em 16 medidas. As 20 ações selecionadas até esta quinta-feira (17) totalizam R$ 193,8 bilhões.
O governo Lula nega que as medidas tenham caráter eleitoral. Quando lançou o aumento do Bolsa Família, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que as ações são responsáveis e dentro do Orçamento, ao contrário do que foi feito no último ano de gestão de Jair Bolsonaro (PL).

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