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Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 15:04

iPhone 18 Pro e Pro Max chegam às lojas nesta sexta (18)

Modelos destacam recursos de inteligência artificial e bateria estendida

Modelos destacam recursos de inteligência artificial e bateria estendida

Scott Olson/Getty Images/AFP/JC
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Agências
A Apple começa a vender nesta sexta-feira (18) o iPhone 18 Pro e o iPhone 18 Pro Max no Brasil. Os aparelhos foram apresentados pela empresa no último dia 9 e estavam em pré-venda desde sábado (12).
O iPhone 18 Pro parte de R$ 11.999, na versão com 256 GB de armazenamento, e o 18 Pro Max custa a partir de R$ 12.999, também com 256 GB. Os dois modelos têm opções de 512 GB, 1 TB e 2 TB, e o preço chega a R$ 20.999 no Pro e a R$ 21.999 no Pro Max.
Os aparelhos podem ser comprados na loja online e nas lojas físicas da Apple, além de revendedores e operadoras. A companhia informa que os modelos estão disponíveis nas cores preto, prateado, glacial e bordô, novidade da marca.

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