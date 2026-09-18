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Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 18:01

Menos de um terço das pessoas com deficiência tem trabalho no Brasil, aponta IBGE

Mulheres e pessoas com deficiência enfrentam mais desafios

Mulheres e pessoas com deficiência enfrentam mais desafios

STOCKVAULT/DIVULGAÇÃO/JC
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Agências
Apenas 29% das pessoas com deficiência no Brasil estavam trabalhando em 2022, de acordo com o estudo Pessoas com Deficiência e as Desigualdades Sociais no Brasil, divulgado nesta sexta-feira (18) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

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