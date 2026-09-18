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Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 14:08

Keltra busca aumentar demandas e destinos atingidos

A companhia, que já tem tradição em atuar com Pequenas Centrais Hidrelétricas e Centrais Geradoras Hidrelétricas, pretende atender o mercado de usinas de maior porte

A companhia, que já tem tradição em atuar com Pequenas Centrais Hidrelétricas e Centrais Geradoras Hidrelétricas, pretende atender o mercado de usinas de maior porte

Jefferson Klein / JC
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Jefferson Klein
Jefferson Klein Repórter
Depois de fazer um reposicionamento de mercado com a adoção da identidade Keltra, a até então Hidroenergia, que com 38 anos de operação já tinha se consolidado como uma fornecedora de equipamentos para hidrelétricas de pequeno porte, busca agora ampliar horizontes. A empresa gaúcha mira, futuramente, atender a usinas de maior tamanho e também ampliar os mercados internacionais em que atua.

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