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Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 13:49

Nestlé avalia opções após governo assumir controle de subsidiária na Rússia

Nestlé afirmou que adotará as medidas necessárias para resguardar seus direitos e garantir a continuidade das operações

Nestlé afirmou que adotará as medidas necessárias para resguardar seus direitos e garantir a continuidade das operações

FABRICE COFFRINI /AFP PHOTO/JC
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Agências
A multinacional suíça de alimentos Nestlé informou que avalia medidas para sua operação na Rússia após o Kremlin decretar a transferência do controle da subsidiária local para administradores externos. A determinação, publicada por decreto presidencial, também colocou sob gestão estatal temporária as operações no país das varejistas francesas Auchan e Leroy Merlin. A medida amplia o movimento de retomada coercitiva de ativos de corporações de países classificados por Moscou como "não amigáveis".

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