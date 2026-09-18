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CapaEconomiaInovação

Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 11:16

South Summit Brazil 2026 gerou R$ 124 milhões de impacto econômico estimado

Para o presidente do South Summit Brazil, José Renato Hopf, um evento desse porte só é possível quando construído em conjunto

Para o presidente do South Summit Brazil, José Renato Hopf, um evento desse porte só é possível quando construído em conjunto

Arthur Koch/JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
O South Summit Brazil, consolidado em Porto Alegre como um dos grandes eventos voltados a inovação e empreendedorismo no País, fecha um ciclo de cinco anos que se iniciou em 2022 e foi até a edição de 2026 em constante evolução. Nesta sexta-feira (18), no Tecnopuc, foi divulgado o Estudo de Impacto Socioeconômico do South Summit Brazil 2026, realizado pela consultoria EY.

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