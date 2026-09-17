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Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 18:07

Dólar cai com apetite ao risco no exterior após desconforto com Bolsa Família

Após girar ao redor da estabilidade ao longo da tarde, o dólar fechou em baixa de 0,23%, a R$ 5,1393, mas ainda sobe no acumulado da semana (0,27%)

Após girar ao redor da estabilidade ao longo da tarde, o dólar fechou em baixa de 0,23%, a R$ 5,1393, mas ainda sobe no acumulado da semana (0,27%)

Arte/JC
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Agências
Após uma arrancada no fim da manhã com o anúncio do reajuste de 15% no Bolsa Família pelo governo Lula, o dólar perdeu fôlego ao longo da tarde e encerrou a sessão desta quinta-feira (17), em leve queda, abaixo da linha de R$ 5,15.

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