Bolsas de NY fecham em alta após três pregões negativos com alívio dos preços do petróleo

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Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 17:51
O Dow Jones subiu 0,62%, em 51.779,85 pontos; o S&P 500 ganhou 1,14%, nos 7.637,72 pontos; e o Nasdaq teve alta de 1,69%, encerrando em 26.418,30 pontosArte/JC