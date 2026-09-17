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Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 17:51

Bolsas de NY fecham em alta após três pregões negativos com alívio dos preços do petróleo

O Dow Jones subiu 0,62%, em 51.779,85 pontos; o S&P 500 ganhou 1,14%, nos 7.637,72 pontos; e o Nasdaq teve alta de 1,69%, encerrando em 26.418,30 pontos

O Dow Jones subiu 0,62%, em 51.779,85 pontos; o S&P 500 ganhou 1,14%, nos 7.637,72 pontos; e o Nasdaq teve alta de 1,69%, encerrando em 26.418,30 pontos

Arte/JC
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Agências
As bolsas de Nova York fecharam em alta robusta nesta quinta-feira (17), após três sessões consecutivas de queda, em meio ao alívio dos preços do petróleo após novos sinais diplomáticos no Oriente Médio.

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