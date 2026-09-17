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Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 17:40

Petróleo fecha em queda com sinais diplomáticos no Oriente Médio contendo pressão sobre oferta

Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para novembro, fechou em queda de 0,95% (US$ 1,01), a US$ 104,82 o barril

Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para novembro, fechou em queda de 0,95% (US$ 1,01), a US$ 104,82 o barril

Giuseppe CACACE/AFP/JC
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Agências
O petróleo fechou em queda nesta quinta-feira (17), após novos sinais diplomáticos no Oriente Médio darem certo alívio aos temores de uma escalada mais ampla, enquanto os traders também avaliam o retorno da oferta petrolífera da Arábia Saudita ao mercado global.

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