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Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 17:40

Encontro fortalece a liderança feminina à frente nos negócios

O 4º Encontro da Mulher Empreendedora foi realizado nesta quinta-feira (17), em Bento Gonçalves

O 4º Encontro da Mulher Empreendedora foi realizado nesta quinta-feira (17), em Bento Gonçalves

CDL Mulher/Divulgação/JC
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Roberto Hunoff
Roberto Hunoff Jornalista
De Bento Gonçalves


Mesmo diante de desafios, como múltipla jornada, preconceito de gênero e acesso a recursos financeiros, as mulheres estão avançando no mercado de negócios. Este cenário balizou a programação do 4º Encontro da Mulher Empreendedora, realizado nesta quinta-feira (17), em Bento Gonçalves, numa iniciativa da CDL Mulher RS, organização vinculada à Federação Varejista do Rio Grande do Sul.

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