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Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 17:26

Sistema FIERGS mantém projeção de alta de 2,2% do PIB gaúcho e eleva previsão para desempenho da indústria

A projeção para o PIB brasileiro foi mantida em 1,9% em 2026, com ajustes na composição setorial

A projeção para o PIB brasileiro foi mantida em 1,9% em 2026, com ajustes na composição setorial

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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O Sistema FIERGS, por meio da Unidade de Estudos Econômicos (UEE) e do Observatório da Indústria do RS, revisou as projeções econômicas para o Brasil e Rio Grande do Sul em 2026. A estimativa geral do Produto Interno Bruto (PIB) gaúcho manteve-se em 2,2%. A principal revisão ocorreu no crescimento da indústria, cuja expectativa de alta subiu de 0,8% para 1,8%, em razão do desempenho da indústria da transformação. A previsão de crescimento da agropecuária foi revisada de 9,5% para 9,2%, enquanto a projeção de serviços recuou de 1,7% para 1,5%. As novas projeções foram divulgadas nesta quinta-feira (17).

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