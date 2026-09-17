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Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 17:34

Justiça anula licenciamento de projeto de mineração que prevê R$ 300 milhões em investimentos no RS

Decisão envolve Projeto Fosfato Três Estradas, em Lavras do Sul

Decisão envolve Projeto Fosfato Três Estradas, em Lavras do Sul

Tânia Meinerz/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) decidiu, por maioria, anular o licenciamento ambiental do Projeto Fosfato Três Estradas, da Águia Fertilizantes, em Lavras do Sul. O empreendimento, que já entrou em operação e recebeu cerca de R$ 230 milhões em aportes, integra um plano de investimentos que a companhia projetava elevar para mais de R$ 300 milhões até 2028.

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