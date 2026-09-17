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Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 15:45

Monitor do PIB apurado pela FGV aponta queda de 0,4% em julho ante junho

Desaceleração reflete impacto na agropecuária, indústria e serviços

Desaceleração reflete impacto na agropecuária, indústria e serviços

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/JC
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Agências
O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro teve uma queda de 0,4% em julho ante junho, segundo o Monitor do PIB, apurado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), a segunda taxa negativa consecutiva. Na comparação com julho de 2025, a atividade econômica teve expansão de 1,3% em julho de 2026.

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