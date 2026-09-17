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Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 16:03

Em 2022, Bolsonaro reajustou Bolsa Família a 100 dias do 1º turno; Lula, a 17 dias

Reajuste do Bolsa Família a 17 dias do 1º turno; veja como isso afeta os benefícios

Reajuste do Bolsa Família a 17 dias do 1º turno; veja como isso afeta os benefícios

Ricado Stuckert / PR/ Divulgação/JC
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Agências
A 17 dias da eleição, o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quinta-feira (17) um reajuste de 15% do Bolsa Família. A estratégia também foi utilizada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) quando tentou a reeleição em 2022. A diferença foi que Bolsonaro recorreu à estratégia bem antes: em 24 de junho, ou seja, a 100 dias do 1º turno daquele ano.

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