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Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 15:59

IFI prevê déficit primário de R$ 86,1 bi em 2027 e alerta para necessidade de contingenciamento

Projeções revelam desacordo entre IFI e governo sobre crescimento do PIB

Projeções revelam desacordo entre IFI e governo sobre crescimento do PIB

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/JC
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Agências
A Instituição Fiscal Independente (IFI), órgão vinculado ao Senado Federal, projetou no Relatório de Acompanhamento Fiscal (RAF) de setembro que o governo apresentará déficit primário de R$ 86,1 bilhões em 2027, em descumprimento da meta fiscal. O número diverge do que foi apresentado pelo Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), que estima superávit primário de R$ 18,6 bilhões. A cifra não abarca também o reajuste de 15% do Bolsa Família, anunciado nesta quinta-feira (17) pelo governo.

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