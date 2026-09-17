Trabalhadores da Expointer relatam atraso de pagamento por parte de produtora

Passada a 49ª edição da Expointer, que se encerrou no dia 6 de setembro, em Esteio, um grupo de trabalhadores contratados pela S3 Produtora alega não ter recebido o pagamento pelos serviços prestados no evento. Tratam-se de motoristas que ficaram responsáveis por conduzir os carrinhos elétricos pelo Parque de Exposições Assis Brasil.

Conforme o contrato firmado, a data limite para o depósito era até 9 de setembro. Em relato à reportagem, prestadores de serviço que optaram por não se identificar explicam que houve um acordo verbal entre as partes para que o débito fosse quitado até a última sexta-feira (11), o que não ocorreu.

A empresa afirma que “os pagamentos devidos aos colaboradores e prestadores de serviços contratados diretamente pela S3 Produtora estão em processo de pagamento” e que os depósitos estão sendo realizados entre quarta-feira (16) e sexta-feira (18).

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Também afirma que há um prazo legal para pagamentos de 10 dias após o término da prestação do serviço e que uma parte dos empregados encerrou os trabalhos no dia 7 e outra parte ainda está trabalhando. Essa justificativa, porém, não está inclusa no vínculo contratual o qual a reportagem teve acesso.

As fontes ouvidas pelo Jornal do Comércio explicam que ainda não receberam os valores, apesar do relato da produtora, que faz a ressalva de que este é um processo lento e burocrático e mantém a previsão de sexta-feira para encerrar a pendência.

Já a Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) esclarece, por meio de nota, que a “relação contratual da Administração Pública é estabelecida com as empresas vencedoras dos processos licitatórios para a prestação de serviços na Expointer. As relações firmadas entre essas empresas e eventuais subcontratadas ou profissionais contratados são de responsabilidade das respectivas empresas”.

A responsabilidade do Estado, portanto, é apenas com a produtora, e a Seapi garante que o processo administrativo para pagamento dos serviços prestados está em andamento e segue as etapas e exigências legais previstas, sem qualquer atraso.