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Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 14:54

Mercado imobiliário de Porto Alegre registra alta nas vendas e redução do estoque em julho

Vendas avançam 20% em relação a junho, enquanto lançamentos recuam e estoque de imóveis cai 8%

Vendas avançam 20% em relação a junho, enquanto lançamentos recuam e estoque de imóveis cai 8%

LUIZA PRADO/JC
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Agências
O mercado imobiliário residencial vertical de Porto Alegre apresentou, em julho de 2026, alta nas vendas. Foram comercializadas 390 unidades, 20% acima de junho e acima da média dos últimos 12 meses.

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