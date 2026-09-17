Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaNegócios

Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 15:32

Trullis transforma chocolate artesanal em estratégia de relacionamento para grandes marcas

Empresa de Guaporé faturou R$ 3 milhões em 2025 e mira R$ 5 milhões com expansão por franquias

Empresa de Guaporé faturou R$ 3 milhões em 2025 e mira R$ 5 milhões com expansão por franquias

Trullis/Divulgação/JC
Compartilhe:
Sofia Kramp Leke
Sofia Kramp Leke
Requisitada por marcas de luxo como Volvo, Dolce & Gabbana e Coliseu, a Trullis – Dolce Indulgenza, com origem em Guaporé, no interior do Rio Grande do Sul, é especialista na produção de chocolates artesanais voltados especialmente para o mundo dos negócios. 

Notícias relacionadas