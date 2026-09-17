Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaComércio Exterior

Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 12:32

Fiergs discute desafios da indústria com mudanças no comércio exterior

Luciano D'Andrea destaca a importância do encontro, uma vez que 19% do faturamento da indústria gaúcha provém das exportações

Luciano D'Andrea destaca a importância do encontro, uma vez que 19% do faturamento da indústria gaúcha provém das exportações

LEONARDO DALLA PORTA/SISTEMA FIERGS/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
Osni Machado
Osni Machado Colunista
A indústria gaúcha enfrenta um ambiente de mudanças nas relações comerciais internacionais e na legislação tributária, que exige revisão de processos, atualização técnica e investimentos em tecnologia. O cenário foi debatido nesta quinta-feira (17), durante a 3ª edição do Seminário de Atualização em Comércio Exterior do Sistema Fiergs, realizado em parceria com a Efficienza Negócios Internacionais.

Notícias relacionadas