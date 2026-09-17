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Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 10:13

Caixa faz nova proposta, mas bancários seguem em greve; veja o que foi oferecido

Bancários da Caixa estão em greve há uma semana, desde 10 de setembro

Bancários da Caixa estão em greve há uma semana, desde 10 de setembro

Folhapress/Reprodução/JC
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Agências
A Caixa Econômica Federal apresentou, na madrugada desta quinta-feira (17), uma nova proposta para o plano de saúde dos bancários, para tentar acabar com a greve nacional da categoria. A paralisação continua, no entanto, até segunda (21), quando deverá haver assembleia de funcionários.
O banco público amplia de 6,5% para 9% o teto de participação sobre a folha de pagamento no custeio do Saúde Caixa a partir de 2027, mantém o pacto intergeracional e o plano de saúde no acordo coletivo de trabalho. Não haverá cobrança diferenciada por faixa etária.

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