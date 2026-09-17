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Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 09:21

IPC-S desacelera em 4 das 7 capitais pesquisadas na 2ª quadrissemana de setembro

Índice arrefeceu para 0,49%, resultado abaixo do registrado na última divulgação de 0,51%

Índice arrefeceu para 0,49%, resultado abaixo do registrado na última divulgação de 0,51%

Imagem gerada por IA
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Agências
O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou em quatro das sete capitais pesquisadas na segunda quadrissemana de setembro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). O índice arrefeceu para 0,49%, resultado abaixo do registrado na última divulgação de 0,51%, na passagem da primeira para a segunda quadrissemana do mês.

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