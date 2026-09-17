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CapaEconomiaPetróleo

Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 08:30

Petróleo cai mais de 2% com redução de ataques no Oriente Médio

Barril Brent, referência mundial, chegou a cair 2,27%, a US$ 103,43 (R$ 532,87), por volta das 7h

Barril Brent, referência mundial, chegou a cair 2,27%, a US$ 103,43 (R$ 532,87), por volta das 7h

Maryorin Mendez/AFP/JC
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Agências
O preço do petróleo está em queda nesta quinta-feira (17) com a diminuição dos ataques entre os houthis, grupo do Iêmen aliado ao Irã, e forças militares da Arábia Saudita, somado às novas declarações do presidente dos EUA, Donald Trump, que o fim do conflito com o Irã está próximo.
O barril Brent, referência mundial, chegou a cair 2,27%, a US$ 103,43 (R$ 532,87), por volta das 7h (horário de Brasília), após ter permanecido a madrugada entre US$ 104 e US$ 105. É o menor preço da commodity desde a última sexta-feira (11) quando o envolvimento dos houthis no confronto não era tão acentuado.

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