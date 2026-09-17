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Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 07:24

Bolsas da Ásia fecham mistas após perdas em NY com alta de juros do Fed

O índice japonês Nikkei subiu 0,33% em Tóquio, para 64.136,25 pontos

O índice japonês Nikkei subiu 0,33% em Tóquio, para 64.136,25 pontos

Arte/Jc
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Agências
As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, após Wall Street recuar ontem na esteira da primeira alta de juros do Federal Reserve (Fed) em três anos.

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